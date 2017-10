Is donorbloed van vrouwen die ooit zwanger waren slecht voor mannen?

Het blijkt nu dat er zich bij mannelijke patiënten die donorbloed kregen van een vrouw die ooit zwanger was, een "statistisch significante" stijging in het sterftecijfer voordoet (het risico stijgt naar 1,13) terwijl dat bij vrouwelijke patiënten niet het geval is, met een risico van 0,99. Voor vrouwen lijkt het dus niet uit te maken van wie ze bloed krijgen, bij mannen wel. Vooral mannen onder de 50 zouden negatieve effecten ondervinden.

Het vraagstuk bestaat al langer: wat zijn mogelijke effecten van geslacht bij bloedtransfusies?Als mannen bloed krijgen van een vrouwelijke donor die ooit zwanger was, kunnen ze daar dan nadeel van ondervinden? Onderzoekers van Sanquin en het Leids Universitair Medisch Centrum hebben dit vraagstuk vastgenomen en afgetoetst bij gegevens over 31.118 patiënten.

"We hebben meer onderzoek nodig"

Mogen mannen dan geen bloed meer krijgen van vrouwen die zwanger zijn geweest? Zo'n vaart loopt het niet meteen, want de onderzoekers voegen er in hun rapport meteen aan toe dat er nog veel onderzoek nodig is.

Alleen als dit bevestigd wordt door nieuw onderzoek, kunnen er conclusies aan worden gekoppeld. "Verder onderzoek is nodig om deze bevindingen bevestigd te zien, om hun klinische betekenis te bepalen en het onderliggende mechanisme te achterhalen," schrijven de onderzoekers in het Journal of the American Medical Association (JAMA).



De onderzoekers hopen op verder onderzoek in het buitenland dat de resultaten kan bevestigen, en hopen om met andere wetenschappers verklaringen te kunnen vinden.