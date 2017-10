Jan Mulder steekt zijn nek uit voor 11.11.11: "Politici zien vluchtelingen als items waar ze van af moeten"

"Wat zeiken jullie de laatste tijd toch over migranten en vluchtelingen!" Die woorden roept Jan Mulder Vlaanderen toe in een videoclip van #AllemaalMensen, de nieuwe campagne van 11.11.11 die de aandacht vestigt op het lot van migranten en vluchtelingen.



"Ik heb me altijd geïnteresseerd voor de vertrapte medemens", vertelt de bekende voetbalcommentator vanavond in "Van Gils & Gasten". "Ik hou niet zo van het woord zeiken, maar soms moet je even duwen of verbaal iets anders zeggen om de aandacht te trekken. Bovendien is het een Nederlands woord dat nog meer opvalt. Ik bedoel ook niet alle [Vlamingen], maar een paar."

Mulder noemt man een paard: "De verantwoordelijke ministers en bepaalde politieke leiders, die bedoel ik. De toon, daar gaat het me om. Die verandert. We hebben het over vertrapte mensen die verdrinken en overal worden weggeschoten. In België en Nederland zijn het nummers, bovengrenzen, statistieken. Daar kan ik niet tegen."

Het is me allemaal. Net. Iets. Te. Kil.

Jan Mulder