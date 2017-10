Fotoreeks: Kom op Tegen Kanker houdt "hartverwarmende dag"

Tal van BV's en prominenten dragen hun steentje bij. In dit artikel brengen we in de loop van de dag enkele sfeerfoto's van bepaalde acties. Er zijn er heel wat, zo bezoekt Frank Deboosere enkele Kempense ziekenhuizen. De weerman praat er met patiënten, volgt workshops en speldt mee lintjes op.

In het UZA in Antwerpen is er dan weer een fotoshoot voor de jongste kankerpatiënten in het thema superhelden. Ze worden geschminkt, krijgen een fotoshoot met het gezin en krijgen de foto mee naar huis.

Maar ook in heel wat andere ziekenhuizen zijn er speciale acties om kankerpatiënten een hart onder de riem te steken.