Michel: "Ik steun de demarche om Turkse toetredingssteun te heroriënteren"

"Ik ben voor een vorm van bevriezing of heroriëntering", zegt Michel. "We moeten consequent zijn. Ik heb al duidelijk gemaakt dat een toetredingsproces met Turkije de facto niet aan de orde was. Dat moet dus gevolgen hebben, en dat heeft een financieel luik."

De onderhandelingen over een eventuele toetreding van Turkije liggenb al maanden stil: het gevolg van de repressie na de mislukte coup van vorig jaar. Eerder heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel al gezegd dat ze ervoor is om de toetredingssteun voor Turkije af te bouwen.

De Europese leiders moeten over deze kwestie nog praten. "Ik hoop dat het mogelijk is dat we een consensus vinden", zegt Michel.