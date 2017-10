Togo: twee bloedige dagen van  geweld bij betogingen

Er heerst een gespannen rust in de Togolese hoofdstad Lomé, zeggen journalisten van het Franse persbureau AFP. Enkele jongeren probeerden vanmiddag barricades op te richten en staken autobanden in brand. Voor het overige lijkt de stad verlaten. Winkels zijn dicht, straten leeg. De oppositie, aangestuurd door de Parti National Panafricain en andere partijen en burgerbewegingen, wilde ook vandaag een mars organiseren naar de hoofdzetel van ECOWAS, de Westafrikaanse Economische Gemeenschap. Maar tot nog toe krijgt die oproep niet veel gehoor. Dat hoeft niet te verwonderen. Gisteren zijn de geplande betogingen op een bloedbad geëindigd. in de hoofdstad Lomé en in het belangrijkste oppositiebolwerk Sokodé greep de politie in met rubberkogels en traangas. Maar volgens de schaarse beelden zijn er ook echte kogels afgevuurd. Honderden burgers zijn zelfs gevlucht naar buurland Bénin, zeggen sommige bronnen.

AFP or licensors

Gisteravond maakt de minister van openbare veiligheid zelf een balans op van het geweld. Volgens hem is in Lomé 1 betoger doodgeschoten en zijn 60 mensen gearresteerd. In de tweede stad Sokodé, een oppositiebolwerk in het centrum van Togo, zijn volgens hem 3 mensen overleden aan schotwonden.

De lont aan het vuur

Deze zoveelste uitbarsting van geweld begon nadat maandag in Sokodé een bekende imam was opgepakt voor opruiing. De man heeft nauwe banden met een van de belangrijkste oppositieleiders, Tikpi Atchadam. Na die arrestatie zouden twee soldaten zijn gedood, en twee jongeren. Er werd ook een zetel van de oppositiepartij PNP (Parti National Panafricain) in brand gestoken.

Is er nog bemiddeling mogelijk?