Panama-commissie EP: "Unanimiteit in belastingdossiers afschaffen"

De commissie werd opgericht nadat in maart 2016 aan het licht was gebracht dat het in Panama gevestigde juridisch advieskantoor Mossack Fonseca tientallen bedrijven en superrijken had geholpen met constructies in belastingparadijzen. Het onderzoek van het Europees Parlement wees uit dat sommige EU-lidstaten de strijd tegen zo'n belastingontduiking en -ontwijking moedwillig tegenwerken. Inspanningen om zulke praktijken tegen te gaan, worden soms gedwarsboomd door individuele lidstaten, zegt het rapport. Daarom moet de Europese Commissie de unanimiteitsvereiste in belastingdossiers trachten af te voeren. Het eindrapport van de parlementscommissie werd goedgekeurd met 47 stemmen tegen 2 en 6 onthoudingen. Haar aanbevelingen met 29 stemmen tegen 2 en 18 onthoudingen.

Aanbevelingen

De commissie vraagt dat er internationaal geldende definities zouden worden aangenomen van begrippen als offshore-centra en belastingparadijzen. De EU-lidstaten zouden tegen eind dit jaar een lijst moeten opstellen met landen waar "niet-coöperatieve fiscale jurisdicties" bestaan, dus waar de internationale normen inzake goed fiscaal bestuur niet worden nageleefd. "De belangrijkste conclusie van het Panama Papers-verhaal is kristalhelder: we moeten op een andere manier naar belastingen gaan kijken", zegt Tom Vandenkendelaere (CD&V), een van de vier Belgen in de commissie. "Het kan niet langer dat Europese bedrijven via tussenpersonen zoals advocaten, banken of consultants schijnbedrijfjes kunnen opzetten in belastingparadijzen en zo massaal belastingen ontwijken."

We moeten op een andere manier naar belastingen gaan kijken

Tom Vandenkendelaere