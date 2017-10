Stemming wijzigingen aan asielwet gaat niet door

Vluchtelingenwerk, Amnesty, 11.11.11 en andere organisaties hadden aangedrongen op een grondig debat over de wetsontwerpen. Volgens hen brengt de nieuwe asielwet de rechtszekerheid in het gedrang en dreigen er willekeurige opsluitingen. Ook de privacycommissie heeft grote bedenkingen bij de voorliggende tekst. De Commissie Binnenlandse zaken zal nu een bijkomend debat houden en de stemming is verschoven naar 26 oktober.