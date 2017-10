Theresa May wil snel akkoord over vrijwaring burgerrechten na brexit

Op de top zal May haar strategie toelichten. Morgen zullen de andere leiders zonder May een stand van zaken van de onderhandelingen opmaken. Een doorbraak wordt niet verwacht, want daarvoor slepen de onderhandelingen te veel aan.

May zei vanmiddag dat ze snel een akkoord wil bereiken over de vrijwaring van de rechten van EU-burgers en Britten na de brexit, een van de drie dossiers die prioritair behandeld worden. In een opgemerkte open brief op Facebook zei ze eerder vandaag dat een akkoord "binnen handbereik" is.

Met haar open brief richt May zich tot de betrokken burgers. Ze ontkent dat de EU-onderdanen in het VK als pasmunt zouden worden gebruikt tijdens de onderhandelingen. "Ik kan het niet duidelijker zeggen: EU-burgers die vandaag wettelijk in het VK leven, zullen kunnen blijven", schrijft ze. Ze belooft niet alleen zekerheid over hun verblijfsrechten, maar ook over hun gezondheidszorg, pensioenen en andere tegemoetkomingen.

Britse burgerrechtenorganisaties zijn kritisch en zeggen dat haar boodschap in feite voor de andere Europese leiders bedoeld is, en niet voor de burgers.

Overigens was ook Labour-leider Jeremy Corbyn in Brussel om deel te nemen aan een top van de socialistische partijen. Hij riep er Groot-Brittannië en de EU op stappen in elkaars richting te zetten om de onderhandelingen te doen slagen. Corbyn had ook afspraken met verschillende Europese leiders én met brexit-hoofdonderhandelaar Michel Barnier.