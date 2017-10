Vlotter langs de kassa met de European Disability Card

De kaart is vandaag officieel gelanceerd in België. Bij die lancering waren ook veel politici aanwezig. Onder meer staatssecretaris voor Personen met een Beperking Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en Europees commissaris voor Sociale Zaken Marianne Thyssen.

Zwaaien met de parkeerkaart

Mensen met een beperking presenteren zich vaak aan de kassa met doktersbriefjes, attesten van een instelling of een parkeerkaart. Maar voor de man of vrouw achter de ticketbalie is het niet eenvoudig om te verifiëren of die mensen daadwerkelijk in aanmerking komenvoor een korting, een voorbehouden plaats of een ander voordeel.

De European Disability Card moet dat veranderen. Mensen met een beperking tonen hiermee dat ze erkend zijn of ondersteuning krijgen bij één van de vijf Belgische instellingen die verantwoordelijk zijn voor hun integratie.