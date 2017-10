Vulkaanuitbarstingen speelden laatste Egyptische dynastie lelijk parten

Ptolemaeus III Euergetes was de derde koning van de Ptolemaeische Dynastie, de laatste dynastie van het oude Egypte die aan de macht kwam in 305 v.c, kort na de dood van Alexander de Grote, en rond 30 v.C. eindigde met de verovering van Egypte door de Romeinen en de dood van Cleopatra VII, de beruchte Cleopatra uit de geschiedenisboekjes. De Ptolemaeën regeerden over een koninkrijk dat zich uitstrekte over Egypte, delen van Noord-Afrika en delen van Voor-Azië, en dat onder het bewind van Ptolemaeus III het toppunt van zijn macht bereikte. Dat was voor een groot deel te danken aan zijn oorlogen tegen zijn aartsvijanden, de Seleuciden, wiens rijk het huidige Irak en Syrië als centrum had, en dat zelfs tot India reikte.

Tijdens een van die campagnes bereikte Ptolemaeus zelfs Babylon, maar in 245 v.C. maakte hij tijdens een succesvolle campagne ineens rechtsomkeer en keerde hij terug naar Alexandrië, een beslissing die volgens Joseph Manning "alles veranderde in verband met de geschiedenis van het Nabije-Oosten". Manning is een historicus aan de Yale University en een van de auteurs van de studie.

Manning en collega's van het Trinity College in Dublin zeggen nu dat ze de oorzaak van die vreemde beslissing hebben gevonden, namelijk vulkaanuitbarstingen. Dat kan op het eerste gezicht vreemd lijken, maar er is wel degelijk bewijs voor. Enorme uitbarstingen kunnen de normale loop van de Nijl verstoren door de atmosfeer af te koelen, zo blijkt uit hun studie, en in de Oudheid kan dat geleid hebben tot voedseltekorten en verhoogde spanningen in de regio. De studie linkt de uitbarstingen niet alleen aan het abrupte einde aan de inval van Ptolemaeus III, maar ook aan een reeks van gewelddadige opstanden en andere problemen waardoor Ptolemeaisch Egypte geplaagd werd.