Reynders bereid tot overleg met de gewesten over wapenleveringen aan Saudi-Arabië

Gisteren liet vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) weten teleurgesteld te zijn over nieuwe wapenleveringen vanuit Wallonië. Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) had het vanmiddag over "een gewetenloze beslissing van de Waalse regering om wapens naar Saudi-Arabië uit te voeren." "Het Belgische buitenlands beleid staat voor schut", vindt De Vriendt. Lees verder onder de video.

Ook in de rangen van de meerderheid heerst enig ongenoegen over de gang van zaken. Enerzijds voert het Waals Gewest wapens uit, terwijl minister De Croo geld uittrekt voor humanitaire hulp aan de slachtoffers van de oorlog in Jemen, waar Saudi-Arabië mee oorlog voert. "Dweilen met de kraan open", noemde Tim Vandeput (Open VLD) dat. De scherpste kritiek kwam van Dirk Van der Maelen (SP.A). "Hoe laag gaan jullie deze regering laten zakken?", wierp hij de meerderheid voor de voeten. Hij wees er nog eens op dat Saudi-Arabië de mensenrechten in eigen land schendt, terrorisme financiert en in Jemen een vuile oorlog voert. "Wat vindt deze regering en welke stappen worden er ondernomen om Borsus te doen afzien van deze ongelooflijke wapenlevering?", vraagt hij zich af. Lees verder onder de video.

