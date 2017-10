Wildlife Photographer of the Year: "Je verliest min of meer je geloof in de mensheid"

De Zuid-Afrikaan Brent Stirton mag zich voortaan Wildlife Photographer of the Year 2017 noemen. Hij won de prestigieuze titel met een confronterende foto van een gestroopte neushoorn. "Je verliest in onze job min of meer je geloof in de mensheid", reageert Stirton op BBC News. Hij is dankbaar dat de jury juist deze foto koos. "De uitsterving van diersoorten is een realiteit."