Wolf gezien op de Veluwe in Nederland

De Veluwe is een dunbevolkt en overwegend beboste streek van zo'n 1.000 vierkante kilometer in de Nederlandse provincie Gelderland. De streek is niet te verwarren met het Nationaal Park De Hoge Veluwe, dat deel uitmaakt van de Veluwe, maar er slechts een twintigste deel van is.

De provincie wil niet zeggen waar de wolf precies gezien is, om te vermijden dat mensen op zoek gaan naar het dier. Om dezelfde reden heeft ze enkel twee uitsneden van foto's vrijgegeven, omdat anders de locatie van het dier te makkelijk te achterhalen zou zijn. "De wolf houdt van rust, dat willen we zo houden", zei woordvoerster Everdien Gunsing aan Omroep Gelderland.

"Duidelijk een wolf"

Volgens Leo Linnartz van "Wolven in Nederland" zijn er veel meldingen binnengekomen van mensen die zeggen dat ze een wolf hebben gezien. "Dat zien we bijna nooit, verspreid over de Veluwe."

Het is duidelijk een wolf, zei Linnartz aan Omroep Gelderland. "De vorm, de houding, de kleur van de vacht, kleine afgeronde oren. De kop is breed, met een witte aftekening om de nek. Het beest ziet er robuust uit."

Volgens "Wolven in Nederland" is het de derde keer dit jaar dat in Nederland met zekerheid een wolf is gezien. In maart werd een wolf doodgereden op de A28 bij Hoogeveen, en in augustus zijn twee schapen door een wolf doodgebeten in Groningen. De jaren daarvoor werden er ook al wolven in Nederland gesignaleerd.