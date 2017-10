"Reisdroom ging in vervulling dankzij de kleren die ik mag dragen"

Bijna 160.000 volgers heeft de 28-jarige Smith, afkomstig uit Queensland, op Instagram. Haar reiservaringen, van Italië en Griekenland over Hollywood tot de Sahara, schrijft ze neer op een blog, waar de verwijzingen naar de kleren die ze draagt duidelijk aanwezig zijn. Op die manier heeft ze alvast haar droom kunnen waarmaken. De afgelopen week gaf ze meer uitleg over haar succes op nieuwswebsite Daily Mail Australia en op lifestylewebsite Vogue.

Lisa Smith: "Ik had nooit gedacht dat een Instagramaccount of een blog me in staat zou kunnen stellen om mijn voorliefde voor mooie foto’s met anderen te delen. Dat ik vanuit zakelijk perspectief zulke kansen zou krijgen."

"Het is zelfs zover gekomen dat ik voor de modemerken die met ons samenwerken, de plaats voor de fotoshoot kies, de styling doe, de kleren uitzoek, de lichtinval bestudeer. Samen met mijn vriend, die zich intussen in de kunst van het fotograferen verfijnd heeft, maken we dan foto’s. Wat toch allemaal ver weg is van het nemen van foto’s met een iPhone, zoals we in het begin deden."