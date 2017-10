1 jaar cel met uitstel voor taxichauffeur die baby doodreed

Het dramatische ongeval gebeurde in oktober 2015 in de Brusselse gemeente Etterbeek. De ouders waren met het kind van 14 maanden aan het wandelen op de stoep, toen de chauffeur de controle over het stuur verloor en de kinderkoets aanreed. De baby was op slag dood.

Op het proces had de chauffeur begin september zijn verontschuldigingen aangeboden. "Ik heb een kinderleven afgenomen en een familie vernield. Ik wist niet dat ik te snel reed en weet niet hoe het ongeval is kunnen gebeuren." Ook de moeder nam toen even het woord. "Ik twijfel er geen seconde aan dat hij dit niet opzettelijk gedaan heeft. Maar als professioneel chauffeur moet hij weten dat hij niet te snel mag rijden. De dood van mijn zoon is het gevolg van zijn gedrag."

De rechtbank heeft de man nu veroordeeld tot één jaar cel met uitstel en een rijverbod van twee jaar. De ouders krijgen allebei een schadevergoeding van 25.000 euro.

