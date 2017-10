Aart Staartjes getroffen door een beroerte

Staartjes bedacht in de jaren 70 een aantal baanbrekende kinderprogramma's, zoals 'De film van Ome Willem'. Hij is vooral bekend als de vaak mopperende, maar door de jaren heen wat milder geworden 'opa' meneer Aart in Sesamstraat. In Nederland was hij vele jaren ook de man die Sinterklaas welkom heette tijdens diens blijde intocht. In de Vlaams-Nederlandse televisiereeks 'Als de dijken breken' speelde Aart Staartjes de rol van een vereenzaamde violist, die zich ontfermt over een klein meisje.