Belgische fotograaf in Irak: "Gelukkig geen vitale delen getroffen"

De Belgische oorlogsfotograaf Jonathaan Raa is vanmorgen in de buurt van het stadje Pirde op de grens tussen de provincies Kirkuk en Erbil in Irak gewond geraakt tijdens gevechten tussen Koerdische peshmerga's en het Iraakse leger.

"Ik volg de Koerdische peshmerga's al enkele dagen. Vanmorgen in de buurt van de stad Kirkuk heeft het Iraakse leger samen met sjiitische militie Hashd Al-Shabi een offensief geopend op de Koerdische verzetsstrijders. Bij de gevechten ben ik gewond geraakt door drie scherven van een mortier", zegt Raa vanop een ziekenbed in Erbil.

De mortierscherven hebben geen vitale delen getroffen. "Ik kreeg een scherf door mijn neus, een door mijn been en een in mijn arm. Het waren kleine stukjes en ik heb veel geluk gehad. Ik stel het goed." Jonathaan Raa werd door vrijwilligers van de Koerdische peshmerga's naar het ziekenhuis gebracht.



De 41-jarige Jonathaan Raa uit Gent volgt het conflict in Irak voor het internationale fotoagentschap Getty. De situatie in Kirkuk is geëscaleerd na het Koerdische onafhankelijkheidsreferendum van 25 september. Het Iraakse leger is een offensief gestart tegen de door Koerden ingenomen gebieden in de niet-autonome Koerdische regio in Irak. Het Iraakse leger krijgt daarbij de steun van de sjiitische militie Hashd Al-Shabi.