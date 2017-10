Crevits over de Catalaanse kwestie: "Toch zal er met elkaar moeten gesproken worden"

"Spanje heeft een grondwet. Die grondwet moet door iedereen onderschreven worden", zegt Crevits in "De afspraak op vrijdag". "Ik veroordeel dat je geweld gebruikt als mensen vreedzaam meer autonomie vragen, maar als je voelt dat er echt vragen naar meer autonomie zijn, vind ik ook dat je met elkaar moet beginnen spreken."

Ze houdt kemphanen Carles Puigdemont en Mariano Rajoy het Belgische voorbeeld voor. "Wij hebben ooit eens meer dan 500 dagen onderhandeld voor een staatshervorming. Het is gelukt. Er is toen ook veel diplomatieke druk van overal gekomen. Maar het is gelukt: we hébben meer autonomie in Vlaanderen. "

Crevits zegt sympathie te hebben voor het Catalaanse streven naar meer autonomie. "Maar je doet dat door aan tafel te gaan zitten en in dialoog te gaan. Je kan dat doen binnen die grondwettelijke context."

"Luidkeels de onafhankelijkheid uitroepen en dan de premier die vasthoudt aan de eenheid van Spanje... toch zal er gesproken moeten worden."