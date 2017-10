Drie "zwaarste ministerposten" in Noorwegen naar vrouwen

"We zijn niet de eerste in de wereld, maar in Noorwegen wordt wel geschiedenis geschreven", aldus Solberg, die toevoegt dat ook in landen als de Filipijnen, Zwitserland en Liberia een gelijkaardige situatie te zien was.

Noorwegen doet het, net als de andere Scandinavische landen, al jaren goed wanneer het op gendergelijkheid in de politiek aankomt. Al in 1986, toen de regering van Gro Harlem Brundtland van de Arbeiderspartij aan de macht kwam, telde de regering ongeveer even veel vrouwen als mannen (acht op achttien). Ter vergelijking: in de Belgische regering-Michel zitten 4 vrouwen en 14 mannen.