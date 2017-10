Duitse Jamaica-partijen raken het eens over onderhandelingsagenda

De drie partners zouden een zogenaamde "Jamaica-coalitie" vormen, naar de verschillende partijkleuren die ook de vlag van het eiland vormen: het zwart van CDU-CSU, het geel van de FDP en het groen van Die Grünen.

Concreet zijn het kartel CDU-CSU en de partijen Die Grünen en FDP overeengekomen om volgens twaalf thematische blokken te onderhandelen. De huidige agenda is wel nog onderhevig aan kleine weizigingen, wordt benadrukt. Als eerste zullen de partijen de thema's financiën, huishoudens en belastingen aansnijden. Wanneer daar eensgezindheid over bereikt is, komt Europa op tafel. Daarna volgen de themablokken klimaat, energie en milieu; vluchtelingen, asiel, migratie en integratie; onderwijs, wetenschap, innovatie, digitaal en media; werk, huur, gezondheid, zorg en welzijn; familie, vrouwen, senioren en jeugd; gemeenten, wonen, cultuur en gelijkheid; landbouw en consumentenbescherming; economie en verkeer; buitenlandse zaken, defensie, ontwikkelingssamenwerking en handel; en tot slot binnenlandse zaken, veiligheid en justitie.

Naar verwachting zullen de onderhandelingen erg moeizaam verlopen. Het vluchtelingenbeleid, de verdere koers van Europa, het energie- en klimaatbeleid en de belastingen vormen de heetste hangijzers.