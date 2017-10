Europese Unie iets optimistischer over een brexit-akkoord met Groot-Brittannië

"Berichten dat de onderhandelingen met de Britse regering zouden vastzitten, zijn misschien wat overdreven", zegt Tusk. Volgens hem is er wel degelijk sprake van vooruitgang en is er een reële kans dat de tweede onderhandelingsronde - over handelsbetrekkingen tussen Londen en de EU na de brexit - in december kan starten.

Desondanks blijven er nog veel knelpunten. "We hebben nood aan een positieve kijk om in december een akkoord te bereiken", aldus Tusk. Volgens de EU-president is de EU-top erin geslaagd weer een sfeer van vertrouwen tussen de Britten en de 27 andere lidstaten te creëren. "Ik ben mogelijk iets positiever over de brexit-onderhandelingen dan Michel Barnier (de brexit-onderhandelaar van de EU, nvdr.)", zei Tusk nog. "Theresa May heeft de kracht om de Britten te overtuigen van de noodzaak van een brexit-akkoord", zegt Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. Hij verafschuwt het idee dat er geen akkoord zou komen. Volgens hem weten Britten die tegen een akkoord zijn niet wat dit betekent.

De centenkwestie is nog niet uitgeklaard

Ondanks de optimistische toon blijven de Britten nog te vaag over wat ze willen betalen voor hun uitstap. "We hopen dat we tegen december genoeg vooruitgang hebben geboekt om aan de tweede fase van de onderhandelingen te beginnen", zegt de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ze had het uitdrukkelijk over de financiële verplichtingen van Londen tegenover de EU.