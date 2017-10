Gemodificeerd proteïne vermindert zwaarlijvigheid bij muizen, ratten en apen

Zwaarlijvigheid is een groeiend probleem zowel in de industrielanden als in de ontwikkelingslanden, en geschat wordt dat meer dan twee miljard mensen wereldwijd te kampen hebben met overgewicht. Om het probleem aan te pakken, is er een echte industrie ontstaan van producten om gewicht te verliezen, maar die producten bieden over het algemeen slechts gemengde resultaten. Ondertussen blijven wetenschappers zoeken naar therapieën om te voorkomen dat mensen te zwaar worden, of om op een veilige manier overtollig gewicht te verliezen dat ze al gewonnen hebben.

In die zoektocht hebben onderzoekers van de farmaceutische firma Amgen zich nu toegespitst op de proteïne GDF 15 (Growth/differentiation factor 15). GDF 15 wordt van nature aangemaakt in het lichaam, en er is van geweten dat het een rol speelt bij het metabolisme, de stofwisseling. Uit eerdere studies was al gebleken dat slanke mensen en dieren meestal meer GDF 15 in hun lichaam hebben.

Zo vertoonden muizen die grotere hoeveelheden ervan aanmaken dan normaal, een vermindering van de hoeveelheid eten die ze innamen, en een lager lichaamsgewicht dan normale muizen, en kregen ze geen overgewicht en weerstand tegen insuline, terwijl muizen met een gebrek aan GDF 15 zelfs met een standaarddieet wel meer vetmassa en overgewicht kregen. De concentraties van GDF 15 in het bloedplasma bij muizen en mensen zijn verhoogd in geval van een verwonding, hart- en vaatziekten, chronische nierziekten en kanker. Verhoogde niveaus van GDF in het plasma staan in verband met een verminderde lichaamsmassa bij patiënten met vergevorderde kanker, en met een lagere BMI bij gezonde menselijke tweelingen.