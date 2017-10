Havendecreet maakt fusie Gent en Zeeland mogelijk

De fusie van Gent en Zeeland, beslist in 2016, moet leiden tot een holding met gelijkwaardige partners. De twee huidige ceo's, Daan Schalck van Havenbedrijf Gent en Jan Lagasse van Zeeland Seaports, zullen samen het nieuwe bedrijf leiden, maar de hoofdzetel komt wel in Nederland. Samen zullen ze de zevende grootste haven in Noordwest-Europa vormen.