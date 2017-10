Kafka in Brugge: Italiaanse vrouw kan geen Belg worden

Zes maanden geleden heeft Nella Van Besien Cioce de Belgische nationaliteit aangevraagd. Vanmorgen kreeg ze een negatief advies in de bus. Nella woont al 27 jaar in Brugge, is getrouwd met een Bruggeling en heeft verschillende diploma's Nederlands. Maar volgens het aangetekend schrijven is haar geboorteakte te gedateerd, terwijl ze een officieel vertaalde versie heeft van juli dit jaar. Ondanks een naar eigen zeggen volledig correct dossier, krijgt Nella door het negatieve advies de Belgische nationaliteit dus niet. Heel frustrerend, vindt ze dat.