Kunstwerk voor Annick Van Uytsel in Diest

In Diest is een watersculptuur van de Italiaanse kunstenaar Mario Airo ingehuldigd, tien jaar na de moord op Annick Van Uytsel.

'The ever blossoming garden' aan de Zichemsepoort is een sculptuur in de vorm van een stromend beekje, omrand door veel bloemen en planten. Door een sculptuur van beton met mozaiëk stroomt het water in een circulair systeem, een beeldspraak voor het leven.

Het waren de ouders van Annick Van Uytsel die, met een groep andere mensen, voor dit ontwerp van Mario Airo kozen. Het werk mocht niet enkel verwijzen naar het verleden. Het was de bedoeling om een betekenisvolle plaats te scheppen, een rustige plek die energie uitstraalt, mensen samenbrengt en doet nadenken. Water is een belangrijk symbool voor de ouders van Annick. Ze zijn ook betrokken bij de bouw van waterputten in Afrika, met hun project ‘Annick for Kenia’.

Het kunstwerk is betaald door de stad Diest, de provincie Vlaams-Brabant en via crowdfunding door veel mensen, organisaties en bedrijven. De vader van Annick werkte samen met Mario Airo om "The ever blossoming garden" aan te leggen.