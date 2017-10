Lombardije en Veneto houden zondag referendum voor meer autonomie

De inwoners van Lombardije en Veneto mogen zich zondag uitspreken over de vraag of er "extra mogelijkheden en specifieke voorwaarden voor autonomie" moeten komen. In tegenstelling tot het Catalaanse referendum, zijn beide volksbevragingen wel in lijn met de Italiaanse grondwet. Het parlement kan dus nieuwe vormen van autonomie goedkeuren, als dat de wens is van de bevolking.

Als de 'ja'-stem het haalt, willen beide regio's Rome vragen om meer bevoegdheden inzake infrastructuur, gezondheid en onderwijs. Lombardije en Veneto willen ook meer autonomie voor zaken als migratie en veiligheid, maar daarvoor is een aanpassing aan de grondwet nodig.

De regio's rond Milaan en Venetië horen bij de rijkste van Italië. Samen zijn ze goed voor meer dan 30 procent van het Italiaanse bbp. De radicaalrechtse en regionalistische Lega Nord staat er bovendien sterk.

De inwoners van Lombardije en Veneto trekken overmorgen naar de stembus, tussen 7 en 23 uur.