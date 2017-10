Steekpartij in Polen: één dode en minstens negen gewonden

In een winkelcentrum in de Poolse stad Stalowa Wola heeft een man verschillende bezoekers aangevallen met een mes. Het gaat om een man van 27 die zijn slachtoffers in de rug aanviel. Eén vrouw overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen, minstens negen anderen raakten gewond. Twee van hen zouden in kritieke toestand zijn.

Andere klanten konden de 27-jarige man overmeesteren en onder controle houden tot de politie arriveerde. Die gaat niet uit van terreur of een politiek motief, maar wat de man bezielde is niet duidelijk. Volgens de politie was de man er 'psychologisch slecht aan toe was". De man was niet onder invloed en beschikt ook niet over een gerechtelijk verleden.