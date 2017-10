Negen "vampiers" gelyncht in Malawi

De aanvallen begonnen midden september in het zuiden van het Oost-Afrikaanse land, een arme regio waar geloof in hekserij nog wijdverspreid is. In Blantyre, de op een na grootste stad van het land, werd eergisteren nog een 22-jarige man met epilepsie levend verbrand. Volgens een familielid was de man onderweg van het ziekenhuis naar huis. Een andere persoon werd door een woedende menigte gestenigd. De slachtoffers werden ervan verdacht bloed te hebben gedronken voor magische rituelen.

De politie meldde vandaag dat tot nu toe 140 mensen zijn opgepakt voor betrokkenheid bij de reeks moorden. Een politiewoordvoerder stelde dat de ze er alles aan doen om de situatie onder controle te krijgen en te voorkomen dat het geweld zich vespreidt naar andere steden en dorpen.

Ook president Mutharika heeft de getroffen regio's bezocht, om nog meer geweld te voorkomen. De Verenigde Naties en de Amerikaanse ambassade hebben hun medewerkers opgedragen om weg te blijven uit de gevaarlijkste gebieden. Eerder deze maand werd al VN-personeel teruggeroepen uit twee regio's in het zuiden van Malawi.