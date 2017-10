Oost-Vlaamse meerlingenregister verwelkomt 10.000ste meerling

Het Oost-Vlaamse Meerlingenregister bestaat al sinds 1964. In dat jaar begonnen twee gynaecologen, professor Robert Derom en professor Michel Thierry, alle meerlingengeboortes in Oost-Vlaanderen systematisch te registreren. De gegevens bewaarden ze in een databank die in de loop der jaren gestadig uitbreidde. Afgelopen zomer mocht de databank de 10.000ste meerling begroeten, waarmee het Oost-Vlaamse Meerlingenregister een der grootste ter wereld is.

Genen versus omgeving

Voor wetenschappers is het onderzoek met twee- of meerlingen van onschatbare waarde. Zeker om te begrijpen welke menselijke eigenschappen aangeboren zijn, en welke aangeleerd of bepaald door de omgeving. Vooral eeneiige (identieke) meerlingen zijn interessant, omdat ze dezelfde genen hebben. Door hun levensloop met elkaar te vergelijken, kunnen wetenschappers bijvoorbeeld achterhalen of ze hetzelfde soort gedrag vertonen of dezelfde ziektes ontwikkelen. Als dat zo is, dan is er een sterke aanwijzing dat dit gedrag en deze ziektes aangeboren of genetisch bepaald zijn.

Als blijkt dat genen nauwelijks een rol spelen, dan kunnen we focussen op de omgeving en uitzoeken wat er daar fout loopt Professor Catherine Derom, gynaecologe UZ Gent

Professor Catherine Derom, die het werk van haar vader voortzet, licht verder toe: "Via onderzoek met meerlingen kunnen we bijvoorbeeld nagaan hoe groot de invloed van de omgeving is op intelligentie, of op het ontwikkelen van psychosen of allergieën. Als blijkt dat de genen hierbij nauwelijks een rol spelen, dan kunnen we verder focussen op de omgeving, en uitzoeken wat er daar fout loopt."

"Minnesota Twin Family Study"