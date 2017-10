Rajoy: "We hebben kritieke toestand bereikt"

"We hebben een kritieke situatie bereikt in Catalonië." Dat heeft de Spaanse premier Mariano Rajoy vandaag verklaard in de marge van de EU-top in Brussel. Hij verdedigde de uitzonderlijke maatregelen van Madrid om de onafhankelijkheid van de afvallige regio te vermijden. Verschillende Europese leiders hebben intussen hun steun voor de Spaanse regering uitgesproken.