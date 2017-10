Rutte III telt zestien ministers en acht staatssecretarissen

De Nederlandse formateur Mark Rutte heeft de namen van de aanstaande ministers en staatssecretarissen van het kabinet-Rutte III voorgesteld. Hij heeft de kandidatenlijst samen met de partijleiders Buma (CDA), Pechtold (D66) en Segers (CU) vastgelegd.

Het kabinet gaat tien mannelijke en zes vrouwelijke ministers tellen. Bij de staatssecretarissen is er een evenwicht van vier mannen en vier vrouwen. Aan de collega's van NOS geeft Rutte toe dat er vanuit VVD relatief weinig vrouwelijke kandidaten komen. VVD kiest voor vijf mannelijke ministers en een vrouw.

De voorzitters van coalitiepartners CDA, D66 en CU zitten niet in het kabinet-Rutte III. Rutte wil nu starten met de gesprekken met de ministers over het regeerakkoord. Op kritische vragen wou hij niet reageren. "Ik ga niet voor het eerste doelpunt gemaakt is de wedstrijd analyseren", klinkt het.