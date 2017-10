“Elke nacht kwamen ze ons uit onze kamer halen”

Grensoverschrijdend gedrag is een algemeen probleem en dus lopen mensen met een beperking ook het risico om hiermee in contact te komen. Zo werd een mannelijk slachtoffer, dat anoniem wenst te blijven, zes jaar lang misbruikt. “In het midden van de nacht haalden ze me uit mijn kamer om seksuele spelletjes te doen. Ik kon dat niet aan. Dat waren twee broeders en het was altijd ’ s nachts dat ze ons uit de kamer haalden. Ik heb een diepe depressie gehad. Zelfs mijn moeder wist niet dat ik zo’n probleem had”, zegt het slachtoffer.

Hij werd door de broeders onder druk gezet en mocht tegen niemand iets zeggen. “Als ik toch iets tegen iemand ging vertellen dan zouden ze mij slaan, zeiden ze.”

Een coördinator van een voorziening die ook anoniem wenst te blijven bevestigt de problematiek. “Ook bij ons hier in de voorziening zijn er mensen die misbruik hebben gekend, gepleegd door vrienden, familie of andere begeleiders. In mijn perceptie zijn dat er ook echt veel. We zien soms de uitwerkingen in de gedragingen van de slachtoffers en vaak weten we ook niet vanwaar het komt, pas als het veel te laat is. "

Bovenstaande getuigenis is geen uitzondering want uit Nederlands onderzoek blijkt dat zes op de tien vrouwen of zo’n 61 procent van de vrouwen met een beperking te maken krijgen met seksueel geweld. Bij de mannen is dat 23 procent.

Staatssecretaris voor Personen met een beperking, Zuhal Demir (N-VA), wil dat parketten en politie de strijd tegen seksueel misbruik bij deze kwetsbare doelgroep opvoeren. Zo moet er volgens de staatssecretaris meer op zoek worden gegaan naar bewijs van seksueel misbruik door slachtoffers te verhoren via een aangepaste ondervragingstechniek die al wordt gebruikt bij minderjarigen. De verhoren gebeuren aan de hand van heel duidelijke en simpele vragen waarbij ze de slachtoffers op hun gemak proberen te stellen.

“Qua niveau horen mensen met een verstandelijke beperking vaker bij de groep van minderjarigen. We gaan dezelfde techniek toepassen en die mensen au serieux te nemen om een goede weergave te hebben van de feiten”, zegt Demir.