Syrische stad Raqqa officieel "vrij van extremisten"

"Onze overwinning is er een op het terrorisme, en de bevrijding van Raqqa markeert het laatste hoofdstuk in de strijd tegen terroristen in Syrië", verklaarde SDF-woordvoerder Talal Silo in een persconferentie. Die ging symbolisch door in het stadion van de stad. Dat diende onder IS als wapendepot en enorme gevangenis, waar tegenstanders werden opgesloten en gemarteld.

Het bestuur over de stad zal worden overgedragen aan een raad van lokale machthebbers en stammenleiders, stelde Silo nog. "Wij beloven de grenzen van de provincie te zullen beschermen tegen alle externe bedreigingen", verzekerde hij, "en wij bevestigen dat de toekomst van de provincie Raqqa zal worden bepaald door zijn inwoners, in het kader van een gedecentraliseerd, federaal en democratisch Syrië."