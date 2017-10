Toots Thielemans krijgt metrostation

Anneessens is nu nog een premetrostation op de Noord-Zuidas in Brussel en is in gebruik sinds 1976. Vanaf 2021 wordt dit station geïntegreerd in de toekomstige metrolijn 3. In 2019 wordt de naam veranderd in Toots Thielemans, de beroemde jazzmuzikant en mondharmonicaspeler die vorig jaar overleed. Het ondergrondse station wordt aangekleed met foto’s van hem. De jaren daarna wordt het station grondig verbouwd, waarbij ook een ondergrondse zaal in gebruik zal worden genomen voor culturele activiteiten.