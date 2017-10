"Tytgat Chocolat" en "Goed Volk" bekroond op Prix Europa

"Goed Volk" kreeg de prijs van de beste Europese televisiedocumentaire. Jeroen Meus reisde voor "Goed Volk" de wereld rond om via de keuken de ziel bloot te leggen van bijzondere gemeenschappen. Prix Europa bekroonde specifiek de aflevering waarin Meus te gast is bij vier ongetrouwde broers Verbaeren in Berthen, in een boerderij in Frans-Vlaanderen.

"Tytgat Chocolat" ging lopen met de prijs van het beste Europese fictieprogramma op tv. De reeks loopt nog op één en volgt een aantal inpakkers in een chocoladefabriek, met mensen met een verstandelijke beperking in een glansrol. "Tytgat Chocolat" won eerder deze week al de Internationale Diversiteitsprijs in Cannes.

Ook Belgische radio viel in de smaak van de jury. "Almanak", een hoorspel van Wederik De Backer is de beste Europese radiofictie. Het is een kruising tussen feit en fictie over zaal De Meibloem in de wijk Brugse Poort in Gent.

Europees journalist van het jaar is Can Dündar, vroegere hoofdredacteur van de Turkse krant Cumhuriyet. Sinds vorig jaar leeft hij in ballingschap in Duitsland.