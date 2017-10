Wit-Gele Kruis Roeselare in de problemen: 56 medewerkers ziek na personeelsfeestje

Gisterenochtend kwamen dan de eerste telefoons binnen van medewerkers die ziek waren. "In totaal hebben 56 collega's zich ziek gemeld. 32 onder hen waren gisteren ook ingepland in het rooster", zegt Sofie Vanneste, woordvoerder van het Wit-Gele kruis West-Vlaanderen.

Solidariteit

En toch hebben de patiënten nauwelijks tot niets gemerkt, zo zegt Vanneste. "We zagen veel solidariteit bij de andere collega's. Verpleegkundigen die niet moesten werken, hebben zich spontaan aangemeld om een shift over te nemen. In praktijk hebben we maar een paar diensten moeten herverdelen."

Hetzelfde gebeurde voor de shiften van vandaag. "Vanaf morgen zullen we weer een normale dienstverlening hebben. Een aantal collega's voelt zich bovendien ook al weer beter."