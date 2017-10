Zagros wint hoofdprijs Film Fest Gent

Het is het verhaal van een schaapherder in Koerdistan die te maken krijgt met roddels in zijn dorp, omdat zijn zwangere vrouw een relatie zou hebben met een andere man. De vrouw vlucht uiteindelijk naar België; en de man reist haar achterna. "Hij is verscheurd tussen traditie en liefde," volgens regisseur Omar Kalifa. Actrice Halima Ilter, die de echtgenote speelt, noemt haar "een sterke vrouw, die eigen beslissingen neemt, zonder haar man".