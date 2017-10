Zeker 30 doden bij aanslag in moskee in Kaboel

De aanslag vond plaats in de Imam Zaman-moskee, in het westen van Kaboel. Een terrorist opende er het vuur op een groep sjiitische moslims, een minderheid in Afghanistan, die er verzameld was voor het vrijdagsgebed. Er vond ook een explosie plaats. Of de dader zichzelf heeft opgeblazen is nog niet bekend.

Een politiebevelhebber meldt dat al zeker 30 lichamen weggehaald zijn van de plaats van de aanslag. Het exacte aantal slachtoffers kon hij nog niet meegeven. De Afghaanse minister van Volksgezondheid houdt het voorlopig op 10 doden. De aanslag werd nog niet opgeëist, maar vermoed wordt dat terreurgroep IS verantwoordelijk is.

De Afghaanse sjiieten zijn vaker het doelwit van aanvallen in het grotendeels soennitische land. Volgens de VN zijn dit jaar al minstens 84 mensen omgekomen en 194 gewond geraakt bij aanslagen. De meeste daarvan werden door IS gepleegd.