Bangkok repeteert voor afscheidsplechtigheid Bhumibol

Bhumibol, die 87 jaar is geworden, zat gedurende zeven decennia op de troon in Thailand. De voorbereidingen voor zijn afscheidsplechtigheid hebben bijna een jaar geduurd. Naar verwachting zullen komende donderdag zo'n 250.000 mensen zijn crematie bijwonen. Ook de generale repetitie die vandaag werd gehouden in het historische hart van Bangkok werd al druk bekeken door in het zwart geklede rouwende mensen.

