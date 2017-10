Carb+Alt+Delete: meespelen op de koolstofmarkt

Europa en de lidstaten leggen vast hoeveel van die rechten een bedrijf krijgt. Het aantal is sowieso beperkt. Een bedrijf dat schoon produceert heeft een overschot van die rechten en kan ze verkopen aan bedrijven die er te weinig van hebben omdat ze te veel CO2 uitstoten. De koolstofmarkt, of emissiehandel, is dus een systeem van de wortel en de stok. Een bonus voor de goede leerling, slechte leerlingen moeten extra CO2-rechten kopen. Dat is de theorie.

In Europa bestaat een speciaal systeem om energiebedrijven en grote verbruikers van energie schoner te laten produceren. Bedrijven krijgen een bepaalde hoeveelheid uitstootrechten of -aandelen. Een aandeel staat voor een ton CO2. (In het jargon van de klimaatonderhandelaars heet dat dan emissiecertificaten voor de emissiehandel of ETS, Emission Trading System .)

Kink in de kabel

De prijs van een CO2-aandeel of emissiecertificaat is nooit echt hoog geweest. Vandaag bedraagt die zo'n zeven euro. Bedrijven die meer CO2 willen uitstoten kopen daarom gewoon certificaten bij. Dat is goedkoper dan te investeren in schonere techologieën. Experts schatten dat de emissiehandel, de koolstofmarkt, pas goed werken als een aandeel veertig euro kost. De reden waarom een certificaat zo goedkoop is, is dat de lidstaten er in het verleden veel te veel hebben toegekend aan bedrijven.

Europa is zich ondertussen bewust van het probleem en probeert de overschotten weg te werken. Een hervorming van het systeem is in ieder geval in de maak.