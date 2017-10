Link tussen oude rijkswacht en Bende van Nijvel: wat is de groep Diane precies?

Voor alle duidelijkheid: een definitieve identificatie van de zogenoemde “Reus” van de notoire Bende van Nijvel is er nog niet. Maar het gerecht onderzoekt nu wel concrete pistes die de gewelddadige bende linken aan een speciale elite-eenheid van de vroegere rijkswacht: de groep Diane. En het is zeker niet de eerste keer dat leden van de rijkswacht in verband worden gebracht met de uiterst gewelddadige overvallen, vooral gepleegd op warenhuizen tussen 1982 en 1985. Bij de overvallen vielen 28 doden en 20 gewonden.

De groep Diane werd opgericht in 1972, als antwoord op een reeks bloedige terreuraanslagen in Europa. De nood aan een speciaal - zwaarder bewapend - team binnen de rijkswacht werd in dat jaar zéér pijnlijk duidelijk na de bloedige aanslagen op de Olympische Spelen in München. Toen werden 11 atleten en officials van de Israëlische ploeg gegijzeld en uiteindelijk ook vermoord door een Palestijnse terreurgroep.

Fiasco in München

In de nasleep van die aanslag moest vooral de Duitse politie het ontgelden. De reactie van de politiediensten in München op de inval van gewapende terroristen bleek hopeloos ondermaats. Volgens critici hadden ze geen enkele ernstige poging ondernomen om de gijzelaars te redden en beschikte de politie niet over een speciale eenheid met sluipschutters. Factoren die mogelijk het leven hebben gekost aan 11 Israëlische burgers en een Duitse agent.

"Pijnlijk als daders uit eigen rangen komen"

“We hadden destijds echt behoefte aan een interventieteam tegen groot banditisme”, vertelt Willy Bruggeman, gepensioneerde rijkswachtkolonel en voorzitter van de federale politieraad. "In de buurlanden werden die ook al gevormd. En bij ons was dat niet anders. Alleen de beste agenten werden geselecteerd voor het team. Ze moesten fysiek en mentaal uitblinken. De rekruten werden zwaar getraind, maar ze boekten ook resultaat. De groep Diane had een bijzonder sterke reputatie."

"En die nalatenschap is zelfs vandaag nog voelbaar. De POSA-pelotons van de groep Diane - ook bekend als interventie- en observatieteams - bestaan nu nog. De namen zijn door de hervorming gewijzigd, maar de eliteteams van de politie zijn er sinds Diane altijd al geweest."



Dat er nu weer wordt geopperd dat er een link is tussen de groep Diane en de Bende van Nijvel, is geen verrassing, volgens Bruggeman. "Dat is wel vaker beweerd geweest de afgelopen decennia. In 1982 werd er een gedurfde inbraak gepleegd in een wapendepot van de groep Diane. Die diefstal deed toen ook al heel wat wenkbrauwen fronsen en er waren vermoedens dat iemand binnen de rijkswacht iets te maken had met die feiten."



"Ja, het zou pijnlijk zijn als zou blijken dat iemand van de rijkswacht betrokken was bij de Bende van Nijvel", zegt Bruggeman. "Maar het is belangrijk dat de waarheid aan het licht komt. En vooral: wat zat er achter de aanslagen van de Bende van Nijvel? Want geld kan zeker geen motief geweest zijn. Waarom hebben ze het gedaan en wie zit er precies achter?"