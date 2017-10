Gwendolyn Rutten (Open VLD): "Huwelijksquotiënt is geen rechtvaardige maatregel"

"Mijn echtgenote heeft sinds eind juli 2014 geen inkomsten meer, omdat ze thuis voor onze kinderen zorgt. Ze heeft ook geen vervangingsinkomen. Ikzelf verdiende het hele jaar ongeveer 2900 euro netto per maand. Kan het huwelijksquotiënt in ons geval toegepast worden?", vroeg een lezer zich onlang in De Standaard af. Het antwoord op deze vraag is nu nog "ja" maar Open VLD zou dat in de toekomst liever anders zien. Daarom hebben ze enkele voorstellen uitgewerkt die ze meenemen naar het partijcongres van november.



Want volgens Gwendolyn Rutten stimuleert het huwelijksquotiënt heel wat mensen - potentiële werknemers - om gewoon thuis te blijven en niet te gaan werken, vooral vrouwen. "Dit is een systeem uit een periode dat het huwelijk nog de belangrijkste samenlevingsvorm was, maar die situatie is intussen veranderd, de samenlevingsvormen nu zijn heel divers", zei ze in "De ochtend" op Radio 1. "Het huwelijksquotiënt is geen rechtvaardige maatregel, aan een alleenstaande moeder met twee kinderen, die hard werkt, krijg je dit niet uitgelegd."