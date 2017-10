Puigdemont: "Zwaarste aanval tegen Catalonië sinds de dictatuur van Franco"

Eerder vandaag had de Spaanse regering aangekondigd dat ze artikel 155 van de grondwet wil activeren om de autonomie van Catalonië te beperken. Die maatregel moet volgende week nog door de Senaat worden bekrachtigd.

Puigdemont zei in een toespraak voor tv dat het Catalaanse volk dit niet kan aanvaarden en dat het om de zwaarste aanval tegen Catalonië gaat sinds de dictatuur van Franco. Volgens de premier plaatst de Spaanse regering zich met deze maatregel buiten de wet.

Hij kondigde ook aan dat hij het Catalaanse parlement bijeenroept. "Ik vraag dat het parlement in een plenaire zitting bijeenkomt. Daar zullen we deze poging om onze regering en onze democratie op te doeken bespreken en bekijken hoe we daarop moeten antwoorden", aldus Puigdemont.