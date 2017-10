Spaanse regering roept artikel 155 in: Catalonië komende maanden onder direct bestuur Madrid    

De Spaanse regering is vanmorgen meer dan twee uur lang in buitengewone zitting bijeen geweest om de procedure op te starten voor het inperken van de Catalaanse autonomie via het intussen befaamde artikel 155 van de Spaanse grondwet.

Ze beroept zich op artikel 155 wegens "systematische en bewuste rebelse ongehoorzaamheid van de Generalitat", de Catalaanse regering. Het Spaanse gerecht bereidt ook een aanklacht voor wegens rebellie tegen de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont, voor mocht die nu de onafhankelijkheid van Catalonië uitroepen. Volgens de premier Rajoy was het nooit de wens van de Spaanse regering om artikel 155 te activeren, maar had ze geen andere keuze, na de "eenzijdige en illegale" acties van de Catalanen. "We passen artikel 155 toe omdat geen enkele regering van geen enkel democratisch land kan accepteren dat de wet wordt genegeerd of geweld wordt aangedaan", zei premier Rajoy tijdens een persconferentie na afloop van de ministerraad.

Met het inroepen van artikel 155 zegt de regering te willen "terugkeren naar de wettelijkheid, normaliteit en het vreedzame samenleven, het herstel van de economie, en we willen verkiezingen houden in een normale toestand." De Spaanse regering wil Catalonië de komende maanden onder direct bestuur van Madrid brengen en gaat de Senaat nu vragen om minister-president Carles Puigdemont en al zijn ministers af te zetten. Binnen de zes maanden zouden er nieuwe verkiezingen moeten komen in Catalonië. Het Catalaanse parlement wordt niet ontbonden, maar wel gecontroleerd door de Spaanse Senaat. "We trekken de autonomie van Catalonië niet in", benadrukte Rajoy. "We nemen ze alleen af van de polititieke verantwoordelijken die ze in gevaar hebben gebracht door zich buiten de wet te stellen."

Tijd kopen

De maatregelen gaan nu dus naar de Senaat, maar dat is niet meer dan een formaliteit: de Partido Popular van Rajoy beschikt in de Senaat -in tegenstelling tot het Congres van Afgevaardigden- immers over een absolute meerderheid. Door de tussenkomst van de Senaat wordt wel tijd gekocht: volgens waarnemers zal de Senaat ten vroegste eind volgende week, of zelfs pas begin november, stemmen over de maatregelen. Dat geeft de verschillende partijen extra tijd om tot een oplossing te komen. Of die tijd ook echt zal worden gebruikt om tot een consensus te komen, is nog wel de vraag. De voorbije weken werd het conflict alleen maar verder op de spits gedreven. Er lijkt dan ook maar weinig bereidheid om duidelijke toegevingen te doen.

Meerderheid Catalanen vindt referendum geen basis voor afscheuring, volgens peiling

Op de dag van de buitengewone zitting, publiceert de krant El Periodico een peiling waaruit blijkt dat een meerderheid van de Catalanen het omstreden referendum van 1 oktober geen wettelijke basis vindt voor een afscheiding van Spanje. Volgens de peiling vindt 55,6 procent van de Catalanen dat het regionale parlement niet over een mandaat beschikt om eenzijdig de onafhankelijkheid uit te roepen. Ook is 68,6 procent voorstander van nieuwe regionale verkiezingen. Ze hopen dat er op die manier een oplossing kan worden gevonden voor de "stellingenoorlog" waarin Madrid en Catalonië verzeild zijn geraakt. Ruim twee op de drie Catalanen (68,3 procent) zijn wel voorstander van onderhandelingen over een grondwetshervorming, waarbij Catalonië meer autonomie krijgt toegewezen. Die optie krijgt daarmee de voorkeur op een volledige onafhankelijkheid.