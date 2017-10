Thomas Leysen: "Een bankencrisis zoals tien jaar geleden kan niet meer"

Thomas Leysen (57) is onder meer voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC. Drie jaar na de bankencrisis nam hij die functie op, nota bene als niet-bankier. Hij heeft zich in de crisis verdiept en in de lessen die eruit getrokken zijn.

"Dikwijls hoor ik zeggen dat er niets is veranderd in de financiële wereld. Niets is minder waar. Er is heel veel veranderd". De regelgeving voor alle banken is toegenomen en de controle is enorm aangescherpt. Specifiek voor KBC uit zich dat in 11.000 bladzijden nieuwe regels, opgelegd door internationale, Europese en Belgische overheden, heeft hij in kaart laten brengen.