Lesbisch kunstenaarsechtpaar trouwt in 24 landen, vandaag: België

Het kunstenaarskoppel Fleur Pierets en Julian Boom wil de komende twee jaar in 24 verschillende landen trouwen, niet om een wereldrecord te breken, maar om het belang van het homohuwelijk te onderstrepen. Dat is op dit moment legaal in 24 landen en precies daar willen de twee telkens een plaatselijke ceremonie houden, met alles erop en eraan, feestelijke kleren, foto’s, video… Het is een performance, zegt Fleur Pierets, maar het is best wel emotioneel, want het zet onze verbinding telkens weer in de verf.

We schieten elke keer weer vol.

De voorbije maand is het paar al getrouwd in New York en in Amsterdam. Nu, in Antwerpen, gebeurt dat symbolisch in het Felixparkhuis, met een ambtenaar van de burgerlijke stand. Pierets en Boom zijn in 2012 trouwens écht gehuwd in Antwerpen. Nu reizen ze de wereld rond. "We hebben ons huis en al onze bezittingen verkocht en we leven uit twee koffers."

JF. Pierets, de artiestennaam van het paar, is vooral bezig met homo-identiteit. Aan het eind van het traject maken ze een tentoonstelling, een boek en een documentaire. "Mensen vallen steil achterover als ze horen dat homostellen maar in 24 van de 194 landen van de wereld mogen trouwen," zegt Fleur Pierets.

Iedereen denkt dat alles in kannen en kruiken is, maar dat is niet zo.