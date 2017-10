Wouter Beke (CD&V) : "Wij zijn tegen het afschaffen van huwelijksquotiënt"

Voorzitster Gwendolyn Rutten lanceerde vandaag een voorstel om het huwelijksquotiënt af te schaffen. Het huwelijksquotiënt is een fiscaal voordeel voor gehuwden of wettelijk samenwonenden waarbij één partner werkt. Een deel van het inkomen van de werkende partner wordt dan in de belastingaangifte ingevuld bij de niet-werkende partner. Hierdoor hebben zij een groter fiscaal voordeel. Ook als één van de partners een zeer laag inkomen heeft, kan je een beroep doen op huwelijksquotiënt. Zelf zei Rutten daarover dat je die maatregel niet uitgelegd krijgt aan een alleenstaande ouder. En daarom wil ze tijdens het partijcongres van komende november een voorstel indienen om het huwelijksquotiënt af te schaffen. Ze benadrukte ook dat dit nog niet van toepassing is en dat er niets verandert voor mensen die nu gebruik maken van deze fiscale maatregel.

Beke veegt voorstel van tafel

In een reactie aan VRT NWS laat Wouter Beke weten dat "ze tegen het afschaffen van de huwelijksquotiënt zijn. In 2014 is dat al eens op de onderhandelingstafel gelegd en toen heb ik er zelfs even de tafel voor verlaten."

Voor Beke moeten mensen de keuzevrijheid hebben om te gaan werken of om thuis te blijven voor de kinderen. "Daarom dat wordt er geïnvesteerd in de betaalbare kinderopvang. Mensen die thuis werken om voor de kinderen te zorgen, want dat is ook werken, willen wij fiscaal ondersteunen".

Ook vicepremier Kris Peeters (CD&V) liet deze ochtend bij in het binnengaan van het kernkabinet optekenen dat dit voorstel niet aan de orde is.