Tientallen Egyptische politieagenten omgekomen bij aanslag

Een groep terroristen opende het vuur op een konvooi van de ordediensten op de route naar de toerische oase van Bahariya, ruim 370 kilometer ten zuidwesten van Caïro. De islamitische rebellen gebruikten onder meer raketwapens en zware granaten. Ook aan hun kant vielen er verschillende doden.



De aanslag is nog niet opgeëist. Even leek het erop dat de extremistische groepering Hasm de aanslag op de veiligheidsdiensten had geclaimd, maar het bleek om een valse opeising te gaan. De officiële Twitteraccount van de groepering is sinds begin oktober niet meer gebruikt.



Sinds de Egyptische president Mohamed Morsi van de Moslimbroeders in 2013 werd afgezet door het leger, viseren verschillende extremistische groepen de ordediensten. Bij de aanvallen zijn al honderden slachtoffers gevallen, zowel aan de kant van de ordediensten als van de islamisten. Die leunen aan bij verschillende groeperingen, waaronder ook IS. Hasm is dan weer specifiek actief in Egypte en wordt gelinkt aan de Moslimbroeders.