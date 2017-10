Gaan we ooit weten wie achter Bende van Nijvel zit? "Onkunde en onwil is al 35 jaar erg groot"

Zowel Geens als Barrez hebben elk al een boek geschreven over de Bende van Nijvel. Respectievelijk voor Humo en de VRT hebben ze het onderzoek naar de groep gevolgd. Wat denken zij van de mogelijke identificatie van "de Reus"? "Bekentenissen en aangiftes zijn er in de loop van het onderzoek al vaak geweest", zegt Geens. "Die zijn ofwel in de prullenmand beland ofwel hebben uiteindelijk geleid tot een vrijspraak."

Het verwondert Geens dat "de Reus" vermoedelijk een rijkswachter was. "De robotfoto van die man is verspreid in heel België. Waarschijnlijk heeft hij een hele tijd onder die foto gezeten waar hij zelf op stond", zegt Geens. "Zijn collega's hebben hem dus niet herkend? Ik vind dat heel bizar. Er is wellicht nog veel werk nodig voor een doorbraak."

Ook Barrez begrijpt het niet zo goed. "Ik snap niet dat elementair speurwerk blijkbaar niet is gebeurd", zegt hij. "Er zijn al langer aanwijzingen naar de groep Diane (red. elite-eenheid van de rijkswacht waar de vermoedelijke Reus lid van was). Waarom hebben ze de leden van Diane niet vergeleken met de robotfoto's", vraagt Barrez zich af. "Het is de zoveelste illustratie dat dit onderzoek ongelofelijk slecht is gevoerd."

Volgens Barrez zijn tientallen hypotheses niet of nauwelijks onderzocht. "Ofwel is dit onkunde ofwel wil men de zaak niet oplossen", zegt Barrez. "Stel dat dit een van de daders is. Gaan we dan eindelijk weten wie er achter zit? Wie de opdrachtgevers waren?" De journalist verwacht niet onmiddellijk een grote doorbraak. "Na 35 jaar grote onkunde en onwil zou het mij verbazen als we ooit het fijne ervan zullen te weten komen."