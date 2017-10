Geens bespreekt laatste stand van zaken onderzoek Bende van Nijvel met procureurs-generaal

De mogelijke doorbraak in het dossier rond de Bende van Nijvel beheerst al het hele weekend het nieuws. Een ex-rijkswachter, die ook lid was van de Groep Diane, zou twee jaar geleden op zijn sterfbed bekend hebben dat hij lid was van de groep die meer dan dertig jaar geleden een resem geweldadige overvallen pleegde.

De broer van de vermoedelijke Reus liet er in een interview met VRT NWS geen twijfel over bestaan: hij is het. De onderzoekers zelf zijn minder affirmatief. "Het is een geloofwaardige piste, maar we moeten voorzichtig blijven", zei Christian De Valkeneer eerder vandaag. Hij is de procureur-generaal van Luik en is momenteel ook het hoofd van het onderzoek naar de Bende. "De meneer in kwestie is nu gestorven. Het dossier tegen hem is gedaan. We moeten nu andere elementen tegen andere personen zoeken."